25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?
25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik verilip verilmeyeceği merak edilip araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde sıralandı. Özellikle kadınların emeklilik yaşında esneme yapılırken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki ev kadınları nasıl emekli olacak? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde...
20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannasinde kadınlar için erken emeklilik müjdesi de verildi. Peki, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı? İşte detaylar...
Ev hanımlarına kolay emeklilik: Her yıl en az 12 bin TL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.