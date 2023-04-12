25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

Ev hanımlarına kolay emeklilik: Her yıl en az 12 bin TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.