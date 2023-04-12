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Haberler Ekonomi 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik verilip verilmeyeceği merak edilip araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde sıralandı. Özellikle kadınların emeklilik yaşında esneme yapılırken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki ev kadınları nasıl emekli olacak? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
12.04.2023 23:08 - Son Güncelleme: 12.04.2023 23:08
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannasinde kadınlar için erken emeklilik müjdesi de verildi. Peki, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı? İşte detaylar...

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25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

Ev hanımlarına kolay emeklilik: Her yıl en az 12 bin TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK

Beyannameye göre, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hak olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" dedi.

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, başvuru nasıl yapılır? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi? Torba yasada 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı?

PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor.

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