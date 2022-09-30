25 yıl evli kalmak şart değil! Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olacak! Tek dilekçeyle 3.500 TL maaş...

Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin yine aynı şekilde işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Bir de bilindiği üzere isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olanlar emekli olabiliyor. Peki, nasıl emekli olunacak? İşte şartlar ve detaylar!