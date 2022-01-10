25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu. Farklı iş kollarında alın teri döken milyonlarca çalışanın en büyük isteği emekli olmaktır. Dışarıdan prim ödeme yoluyla da emekli olunabiliyor. Ev hanımları da bu kapsamda nasıl emekli olacağı konusunda uzmanların yaptığı açıklamaları önemle okuyor. Belirli bir dönem çalışan ve iş hayatına (çocuk vb.) belirli nedenlerden dolayı ara vermek zorunda olan ev hanımları nasıl emekli olacağını öğrenmek istiyor. İsteğe bağlı sigorta sistemiyle primlerini ödeyen kişiler emekli olma imkanına sahip oluyor.