25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu
Emeklilik şüphesiz ki günümüzde çalışan milyonlarca işçinin en büyük hayallerinden birisi. Ev hanımları bu şartlara uyarsa emekli olabiliyor. Yasalarımız vatandaşta emekli olabilmesi için 3 temel şart aramaktadır. BU şartlardan en önemlisi ise prim ödemek. İsteğe bağlı sigorta sistemiyle çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş olan kişiler hayallerine kavuşabiliyor. Bu kapsamda primlerini kendisi ödeyerek şartlarını yerine getirebiliyor ve böylece emekli olabiliyor. Ev hanımlarının emekli olma şartlarına dair merak edilen tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde yazımızda sizlere açıkladık.
25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu. Farklı iş kollarında alın teri döken milyonlarca çalışanın en büyük isteği emekli olmaktır. Dışarıdan prim ödeme yoluyla da emekli olunabiliyor. Ev hanımları da bu kapsamda nasıl emekli olacağı konusunda uzmanların yaptığı açıklamaları önemle okuyor. Belirli bir dönem çalışan ve iş hayatına (çocuk vb.) belirli nedenlerden dolayı ara vermek zorunda olan ev hanımları nasıl emekli olacağını öğrenmek istiyor. İsteğe bağlı sigorta sistemiyle primlerini ödeyen kişiler emekli olma imkanına sahip oluyor.
Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat.
Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.