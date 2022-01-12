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Haberler Ekonomi 25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

2022 yılında SGK isteğe bağlı sigorta fırsatları ile ev hanımlarının da emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak. Öte yandan hayatının bir döneminde sigortalı olarak çalışan kişiler için farklı uygulamalar da devreye sokuluyor. SGK bünyesinde emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için prim gün sayısı, yaş, işe başlama tarihi ve sigortalılık süresi gibi birçok detay incelenmektedir. Bir dönem çalışmış olsun ya da olmasın şuan için herhangi bir işte çalışmayan kadınların emekli olması için uygun şartların sağlanması gerekir. İşte ev hanımlarını emekli edecek o uygulamalar.

takvim.com.tr
12.01.2022 11:07 - Son Güncelleme: 12.01.2022 11:07
25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...
SGK Ev Hanımı Emeklilik Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) isteğe bağlı sigortalılık uygulamaları ile ev hanımları dahil olmak üzere birçok farklı kesimden vatandaşın emeklilik hakkı elde etmesini sağlıyor. 2022 yılı için yeni rakamlar üzerinden prim ödemelerini gerçekleştirmek zorunda kalacak tüm ev hanımları da bu haktan yararlanabilecek.
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25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

Özellikle bir dönem çalışan ve eksik primleri nedeniyle emekli olmayan kadınlar için borçlanma yöntemleri ve isteğe bağlı sigortalılık seçenekleri daha da avantajlı hale gelmesini sağlamaktadır.

25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, ev hanımlarının SGK üzerinden emeklilik hakkı elde etmeleri için başvurulacak uygulama kapsamında belirlenen özel ve genel şartların sağlanması gerekmektedir.

25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

İsteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımlarının ilgili uygulama kapsamında belirlenen şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

• Türkiye'de ikamet ediyor olmak.

• 18 yaşından büyük olmak.

• Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

SGK'dan herhangi bir yaşlılık, dul, yetim veya emeklilik aylığı almıyor olmak.

• Herhangi bir gelire sahip olmamak.

25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

2008 yılından itibaren getirilen yeni düzenleme ile ev hanımları için uygulanacak isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da 4/b, eski adıyla Bağ Kur üzerinden değerlendirilmektedir. Prim hesaplamaları ve emeklilik yaşı gibi değişkenler ise 2022 yılı için belirlenen yeni oranlar üzerinden hesaplanmaktadır.

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