25 yıl evli kalana emeklilik! Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...
2022 yılında SGK isteğe bağlı sigorta fırsatları ile ev hanımlarının da emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak. Öte yandan hayatının bir döneminde sigortalı olarak çalışan kişiler için farklı uygulamalar da devreye sokuluyor. SGK bünyesinde emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için prim gün sayısı, yaş, işe başlama tarihi ve sigortalılık süresi gibi birçok detay incelenmektedir. Bir dönem çalışmış olsun ya da olmasın şuan için herhangi bir işte çalışmayan kadınların emekli olması için uygun şartların sağlanması gerekir. İşte ev hanımlarını emekli edecek o uygulamalar.
İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, ev hanımlarının SGK üzerinden emeklilik hakkı elde etmeleri için başvurulacak uygulama kapsamında belirlenen özel ve genel şartların sağlanması gerekmektedir.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımlarının ilgili uygulama kapsamında belirlenen şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:
• Türkiye'de ikamet ediyor olmak.
• 18 yaşından büyük olmak.
• Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak.
• SGK'dan herhangi bir yaşlılık, dul, yetim veya emeklilik aylığı almıyor olmak.
• Herhangi bir gelire sahip olmamak.
2008 yılından itibaren getirilen yeni düzenleme ile ev hanımları için uygulanacak isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da 4/b, eski adıyla Bağ Kur üzerinden değerlendirilmektedir. Prim hesaplamaları ve emeklilik yaşı gibi değişkenler ise 2022 yılı için belirlenen yeni oranlar üzerinden hesaplanmaktadır.