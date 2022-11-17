25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik var mı? Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! Tek dilekçeyle maaşın bağlansın
Emekli olmak isteyen kadınların ilk olarak yapması gereken SSK ve BAĞKUR şubelerine giderek müracaat işlemlerini bitirmeleridir. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra vatandaşlar emeklilik olanaklarından yararlanarak ayrıcalıklı bir hizmet imkânına sahip olabilecekler.
Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haber geldi. 25 sene evli kalan emekli olabilir mi? sorusu cevap buldu. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik bağlamında vatandaşlarda prim, sene ve yaş koşulu aranıyor. Bunun için de bir yerde çalışmak veya primleri ödemek gerekiyor. Öte yandan çalışma olanağı olmayan kadınlar da emekli olmak istiyor. Peki hiç çalışmadan emekli olunabilir mi? Ev kadınları çalışmadan da emekli olur mu? İşte ev kadınına çalışmadan emekliliğin formülü...
20-25 sene evli kalan emekli olabilir mi? sorusu vatandaşlar bağlamında emeklilikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de bilindiği üzere emeklilik amacıyla yaş ve prim koşulu bulunuyor. Aynı vakitte borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yolu ile da prim elde edilerek emekli olunabiliyor. Peki çalışmayan ev kadınları da emekli olabilir mi? Öncelik ile cevabının evet olduğunu belirtelim. Hiç çalışmayan kadınlara da emeklilik hakkı tanındı. Bunun amacıyla SGK'ya yazılı olarak başvurmak gerekiyor. İşte detaylar...
EV KADININA ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK MÜJDESİ!
Türkiye'de emeklilik bağlamında üç koşul bulunuyor. Bu koşullardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, öteki belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler amacıyla 25 senenin geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik koşulları 9 Eylül 1999'dan sonra farklılığa uğradı ve sene koşulu ortadan kalktı.
Buradaki en mühim koşullardan olan prim ödeme koşulu ise farklı şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yolu ile da prim elde edilebiliyor.