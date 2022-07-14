25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik + en az 4.686 TL maaş! Yaş şartı yok! Tek dilekçeyle Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle anneye emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartları bizlere sunuyor ve bu şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilir hale geliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukça dikkat çekenler arasında. Bu kapsamda detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte çalışmadan emekli olunur mu? Sorusunun yanıtı çeşitli örneklerle haberimizde...