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Haberler Ekonomi 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış ev hanımlarına sigorta + emeklilik! En düşük 5.500 TL emekli maaşı! SGK'dan tek evrakla çözülecek: 45-46-47 yaşında...

25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış ev hanımlarına sigorta + emeklilik! En düşük 5.500 TL emekli maaşı! SGK'dan tek evrakla çözülecek: 45-46-47 yaşında...

Ev hanımları evde ek kazanç yolları aramaya devam ediyor. Hem aile bütçesine katkıda bulunup hem de emeklilik imkanı kazanmak isteyen ev hanımlarına bazı kolaylıklar sağlanıyor. Evde ürettiği ürünleri satan kadınlar vergi muafiyetinden yararlanırken, isterse sigortalı da olabiliyor. Sağlıktan yararlanıp ve emeklilik imkanı elde ediyor. İşte ev hanımlarına sağlanan imkanlar haberimizde...

takvim.com.tr
03.10.2022 17:49 - Son Güncelleme: 03.10.2022 17:49
Ev hanımları evden çalışarak emekli olacak! 25 yıl evli kalan, telli duvaklı gelinler SGK’ya başvursun! Oturduğunuz yerden 5.500 TL para kazanın! 45-46-47 yaşında...

Ev hanımları evde çalışarak hem evde sorumluluklarını yerine getirebilir hem de becerilerinizi evde uygulayarak para kazanabilirsiniz. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor. İşte ev hanımları için emeklilik yolları...

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Ev hanımları evden çalışarak emekli olacak! 25 yıl evli kalan, telli duvaklı gelinler SGK’ya başvursun! Oturduğunuz yerden 5.500 TL para kazanın! 45-46-47 yaşında...

Aile bütçesine katkı sağlamak için evde ürettiği ürünleri satan kadınlar vergi muafiyetinden yararlanırken, isterse sigortalı da olabiliyor. Sağlıktan yararlanıp ve emeklilik imkanı elde ediyor.

Ev hanımları evden çalışarak emekli olacak! 25 yıl evli kalan, telli duvaklı gelinler SGK’ya başvursun! Oturduğunuz yerden 5.500 TL para kazanın! 45-46-47 yaşında...

Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor.

Ev hanımları evden çalışarak emekli olacak! 25 yıl evli kalan, telli duvaklı gelinler SGK’ya başvursun! Oturduğunuz yerden 5.500 TL para kazanın! 45-46-47 yaşında...

Evlerde üretim yapıp satan kadınlar, vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı'ndan yararlanabiliyor.

Ev hanımları evden çalışarak emekli olacak! 25 yıl evli kalan, telli duvaklı gelinler SGK’ya başvursun! Oturduğunuz yerden 5.500 TL para kazanın! 45-46-47 yaşında...

Mevzuata göre; motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor.

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