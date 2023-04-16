20-25 yıl evli kalan ev hanımlarına 48-50 yaşında erken emeklilik! 2008 sonrası için SGK'dan tek evrak yeterli: En az 7.500 TL emekli maaşı! 4B Bağkur 3600 gün + 10 yıl sigorta...

Çalışmayan anneye, eşe emeklilik geleceği hazırlamak isteyenler için fırsat kapısı geldi. Türkiye'de belli şartları yerine getiren herkes emekli olabiliyor. Bu fırsat kapısı özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. Devlet isteğe bağlı sigorta ödeyen kadınlar için destek sağlayacak. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte detaylar...