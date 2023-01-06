25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK’dan tek evrak yeterli: En az 5.500 TL emekli maaşı! 4B Bağkur 1261 gün prim...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartları bizlere sunuyor ve bu şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilir hale geliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukca dikkat çekenler arasında. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için müracaat şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte merak edilenler!