25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'dan tek evrak yeterli: En az 5.500 TL emekli maaşı! 4B Bağkur 1261 gün prim...
Çalışmayan anneye, eşe emeklilik geleceği hazırlamak isteyenler için fırsat kapısı aralandı. Türkiye'de belli şartları yerine getiren herkes emekli olabilir. Bu fırsat kapısı özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak daha önce sigortalı bir yerde çalışmamış olanlar için Bağkur şartları geçerli oluyor. Öte yandan 1 Ekim 2008 öncesi bir sigorta başlangınız var ve prim yetersizse 1261 günü geçmeyerek SSK'dan emekli olabilirsiniz. Peki, 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olabilecek mi? Ev hanımları nasıl emekli olur? İşte tüm detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartları bizlere sunuyor ve bu şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilir hale geliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukca dikkat çekenler arasında. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için müracaat şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte merak edilenler!
Günümüzde dışarıdan prim ödeyerek maaş alma imkanından yüz binlerce vatandaş yararlandı. Ev hanımları bu yöntemi sık sık tercih ediyor. Herkesin bildiği gibi ülkemizde dışarıdan prim ödeyerek aylık alma hakkı kazanılabiliyor. Öte yandan 2020 yılında Meclis'e ev hanımları için sunulan tasarıdaki son durum merak konusu oldu.