25 yıl evli kalan, çalışmamış kadınlara 48-49-50 yaşla erken emeklilik! En az 7.500 TL maaş verilecek! Tek dilekçeyle Bağkur’lu oluyorsunuz! 4500 primle kısmi emeklilik imkanı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi vererek milyonlarca ev hanımı ve tüm anneler için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme, ikinci torba yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Düzenlemeye göre, çalışmayan kadınlar sigorta kapsamına alınacak ve primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece çalışmayan kadınlar da sosyal güvenlik sistemine dahil olacak ve gelecekte emekli olabilecekler. İşte konu hakkında detaylar...