25 yıl evli kalan, çalışmamış kadınlara 48-49-50 yaşla erken emeklilik! En az 7.500 TL maaş verilecek! Tek dilekçeyle Bağkur'lu oluyorsunuz! 4500 primle kısmi emeklilik imkanı...
Milyonlarca ev kadını ve anneler için erken emeklilik, sigorta imkanı geliyor. AK Parti'nin torba yasayla beraber Meclis'e sunmayı planladığı yasal düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Buna göre primlerin 3'te 1'ini devlet üstelenecek. Aynı zamanda doğum borçlanmasında sigortalılık tarihi zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor. Aynı zamanda yürütülecek olan Bağkur SSK prim eşitliği hayata geçtiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartının 4500 güne kadar geri çekilmesi hedefleniyor. Peki, 25 yıl evli kalana emeklilik gelecek mi? Ev hanımlarına, annelere emeklilik imkanları nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi vererek milyonlarca ev hanımı ve tüm anneler için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme, ikinci torba yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Düzenlemeye göre, çalışmayan kadınlar sigorta kapsamına alınacak ve primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece çalışmayan kadınlar da sosyal güvenlik sistemine dahil olacak ve gelecekte emekli olabilecekler. İşte konu hakkında detaylar...
Annelere erken emeklilik düzenlemesi hakkında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu.
Erdem açıklamasında"Seçimlerden önce Aile Koruma Kalkanı paketi açıklanmıştı. Bunun içinde de Aile Gençlik Bankası var. Öncelikli olarak bankanın kurulmasını bekliyoruz ki desteklerin kaynağını orası oluşturacak.
İsteğe bağlı sigorta dediğimiz aslında Bağkur oluyor. Orda kısmi emeklilik şartı 5400. Ama SSK Bağkur primlerinin eşitlenmesi de yine bu torba yasa içinde olacak. Kısmi emeklilikte de prim düşürmesi olursa 5400'den 4500'e güne yani 15 yıldan 12,5 yıla düşürülebilir. Böylelikle kadınlar da erken emekli olabilir.