25 yıl evli kalan, çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarına 6.000 TL maaş! İŞKUR duyurdu: Evde oturarak rahat rahat para kazanın! Formu doldurarak...

Başvuru nasıl yapılıyor?

İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

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