%25-%30 indirim raflarda! A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...
KDV indirimi kapsamında güncel fiyatlar büyük bir merakla araştırılıyor. Gıdada yüzde 1'e indirilen KDV kararının ayrıntıları netleşti. Fiyatlara bugün yansıyacağı belirtilen ürünler arasında bakliyat, beyaz ve kırmızı et ile bebek maması da bulunuyor. Eğer indirimleri fiyatlara yansıtmayan market olursa ağır yaptırım uygulanacağı belirtildi. Alışveriş listesini oluşturanlar A101, BİM, ŞOK, Migros'ta güncel gıda fiyatlarını merak edip araştırıyor. Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. İşte 14 Şubat güncel A101, BİM, ŞOK, Migros ayçiçek yağı, çay, şeker, süt yumurta, peynir, bebek maması fiyatları!
Market alışverişlerinde indirim bekleyenler zincir marketlere odaklandı. 14 Şubat ayçiçek yağı, un, çay, şeker, süt fiyatlarını merak edenler alışveriş listesini oluşturup markete doğru yol alacaklar. Gıdada yüzde 1'e indirilen KDV kararının ayrıntıları netleşti ve bugün yürürlüğe giriyor. BİM tarafından beklenen duyuru geldi. İşte 14 Şubat güncel A101, BİM, ŞOK, Migros ayçiçek yağı, çay, şeker, süt yumurta, peynir, bebek maması fiyatları!
BİRÇOK ÜRÜNDE FİYAT DÜŞÜŞÜ SAĞLAYACAK İNDİRİM
Temel gıda maddelerini kapsamasının yanında beyaz et, kırmızı et ve çocuk maması gibi ekstra olarak da birçok üründe uygulanacak olan KDV indirimi sonrasında gerekeni yapmayanlar için ise yaptırımlar geliyor.
ÇAYDAN, PEYNİRE, ETTEN SIVI YAĞA BİRÇOK ÜRÜNDE FİYATLAR DÜŞECEK
Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.