240 ay vadede yapılıyor! 500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL'si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı!
TOKİ Rize İl Müdürlüğü, Kalkandere ilçesinde bulunan Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde yapılacak olan 69 adet konut projesi kapsamında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda, konutlar için belirlenen en düşük ve en yüksek fiyatlar açıklandı. Buna göre, konutların satış tarihi geldiğinde en düşük 76.991 TL peşinat ödemesi yapılması gerekmektedir. TOKİ'nin belirlediği fiyatlar, konut alıcıları için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize ilinin Kalkandere ilçesi Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde inşa ettireceği 69 adet konut projesi için başvuru duyurusunda bulundu. Projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 24 Nisan - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler. TOKİ'nin konut projeleri, vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını sağlayan önemli bir fırsat sunmaktadır. TOKİ, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için birçok avantaj sağlamaktadır.
Konut sahibi olmak isteyenler, TOKİ tarafından belirlenen fiyat aralığında konut seçimi yapabilecek. Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde inşa edilecek olan konut projesi, TOKİ'nin uzun yıllardır devam ettirdiği konut üretim projelerinden biridir.
TOKİ, ülkemizin her bölgesinde yapmış olduğu konut projeleriyle vatandaşların konut sahibi olmalarına destek olmaktadır. Kalkandere ilçesinde yapılacak olan konut projesi de bu kapsamda önemli bir konut üretim projesidir. Proje sayesinde birçok aile, uygun fiyatlarla kaliteli konutlara sahip olabilecek.
Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde kayıtlı bağımsız bir konuta sahip olmamalıdır.
Ayrıca, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmalıdır. (Şehit Aileleri, Terör,