240 ay vadede yapılıyor! 500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL'si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı!

TOKİ, ülkemizin her bölgesinde yapmış olduğu konut projeleriyle vatandaşların konut sahibi olmalarına destek olmaktadır. Kalkandere ilçesinde yapılacak olan konut projesi de bu kapsamda önemli bir konut üretim projesidir. Proje sayesinde birçok aile, uygun fiyatlarla kaliteli konutlara sahip olabilecek.