240 ay vade, evin tamamına ise peşinatsız 180 ay vadeli konut kredisi müjdesi geldi! Garanti BBVA, QNB Finansbank hayalleri gerçek yapıyor

240 aya kadar vade seçeneklerinin uygulanabildiği kredi, satın alınmak istenen evin tamamı için verilebiliyor. Peşinat ödemek istemeyen ve evin tamamına kredi almak isteyenler için 240 ay vade ile rahat bir ödeme planı da sunana Garanti BBVA, sabit veya değişken faiz seçenekleriyle ödemenin kolaylaştırılmasını da sağlamaktadır.