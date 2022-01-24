24 Ocak İŞKUR iş ilanları! Farklı şehirlerden alım yapılacak! Temizlik görevlisi, satış danışmanı, makineci başvuru şartları…

24 Ocak İŞKUR iş ilanları gündemde merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Türkiye genelinde farklı kategorilerde personel alımları yapılıyor ve herbirinin şartları merak ediliyor. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, beden işçisi başvuru şartlarını görüntülemek için öncelikle İŞKUR'a üye olmanız gerekiyor. İŞKUR açık ilanlarda istediğiniz sektör ve meslek ile ilgili araştırmaları yapabilir, kendinize uygun olana başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.