24 ile TOKİ müjdesi! 11.973 yeni konut! Dar gelirli aileler en düşük taksitten ev sahibi olacak! İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tekirdağ, Konya...

TOKİ 24 il için düğmeye bastı! Aralarında megakent İstanbul da var! Dar gelirli aileler en düşük taksitten ev sahibi olacak! O illerde yaşayanlara güzel haber geldi. Duyuruya göre ihalelere 6 Haziran'da başlanacak, 29 Temmuz'da son ihale yapılacak. Ucuza daire arayanlara müjde! Peki hangi illerde TOKİ konutları yapılacak? İşte il il tüm detaylar...