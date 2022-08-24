24 Ağustos sigaraya 9 TL zam mı geldi? En ucuz sigara 35 TL mi oldu? JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

22 AĞUSTOS EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?



Sigara fiyatlarında son durum sık sık aratılıyor. . Sigara markaları arasında yer alan en ucuz ve en pahalı fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatların 30-40 TL arasında olması bekleniyor.