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Haberler Ekonomi 24-25 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

24-25 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre brent petrol fiyatı düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,33 dolardan işlem görüyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 24-25 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...

24.06.2022 16:47 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:49
23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 24-25 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

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23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi uygulandı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

YENİ BENZİN FİYATLARI

15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.

23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.

23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

İşte 24 Haziran motorin ve benzin fiyatı şöyle;

SON DAKİKA