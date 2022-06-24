24-25 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 24-25 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...