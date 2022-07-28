24, 25, 26, 27 yaşında evlenenler! Devletten ödeme müjdesi! Bankadan hemen gidip çekebilirsiniz! Kişi başı 16 bin lira...
Evlenmek amacı ile asgari 3 yıl birikim yaparak evlilik öncesi gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmak koşulu ile devlet katkısına hak kazanılmasına imkan veren veriliyor. Bankalardan tek tek duyuru geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün için hazırlıklar da başladı. Yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayına müjde gibi haber geldi. Çeyiz hesabınız ile en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %25'i kadar devlet katkısı elde edebilirsiniz. İşte detaylar...
İlk evliliğini 27 yaşından önce yapanlara devlet katkılı çeyiz hesabı açılıyor. Söz konusu hesap ile kişi başı 16 bin liraya varan destek, iki tarafın da başvurması halinde iki katı artabiliyor. Evlenmeyi düşünen ancak maddi nedenlerden dolayı zorlanan gençleri ilgilendiriyor! Bu ödemeden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bankalardan açılan hesapta biriken paraya ek olarak devlet hibe para yardımı yapıyor. Peki kimler çeyiz hesabı açabilir? Çeyiz hesabı şartları neler? 2022 devlet çeyiz parası ne kadar? İşte konuya ilişkin bilgiler...
Evlenmek istiyor ancak maddi sıkıntılar nedeniyle kara kara düşünüyor musunuz? Hemen şimdi çeyiz hesabı açıp düğününüz olmadan önce 16 bin lira ödeme alabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin anlatalım...
Kriterlere uyan çiftler, toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler. Gelin ve damadın ayrı ayrı başvurması durumunda kişi başı 16 bin lira destek veriliyor.
GERİ ÖDEMESİZ!
Geri ödemesiz olarak verilen tutarı alabilmek için öncelikle evlenecek olan kişinin 27 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Çeyiz hesabını açmak için şart ise 24 yaşını doldurmamış olmak ve hiç evlenmemiş olmak. Yani 24 yaşında hesap açan bir kişi, 27 yaşında evlenirken bu hesap üzerinden para yardımını alabiliyor.
Gençlerin çeyiz hesabında biriktirmiş oldukları paraya ek olarak devlet, biriktirmiş oldukları para üzerinden hesaplanmak üzere hibe para yardımı yapıyor. Bu hesapta en az 3-5 yıl aralıksız birikim yapma zorunluluğu var.