24, 25, 26, 27 yaşında evlenenler! Devletten ödeme müjdesi! Bankadan hemen gidip çekebilirsiniz! Kişi başı 16 bin lira...

İlk evliliğini 27 yaşından önce yapanlara devlet katkılı çeyiz hesabı açılıyor. Söz konusu hesap ile kişi başı 16 bin liraya varan destek, iki tarafın da başvurması halinde iki katı artabiliyor. Evlenmeyi düşünen ancak maddi nedenlerden dolayı zorlanan gençleri ilgilendiriyor! Bu ödemeden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bankalardan açılan hesapta biriken paraya ek olarak devlet hibe para yardımı yapıyor. Peki kimler çeyiz hesabı açabilir? Çeyiz hesabı şartları neler? 2022 devlet çeyiz parası ne kadar? İşte konuya ilişkin bilgiler...