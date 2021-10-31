2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatı! Finlandiya 30 bin işçi alımı yapacak! İşte o meslekler ve başvuru şartları…

Yurt dışına işçi alımları artmaya başladı ve farklı farklı ülkeler duyurular yapıyor. Yurtdışında yüksek masala çalışmak isteyenler bu konuyla yakından ilgileniyor ve güncel alımlar hakkında araştırmalar yapıyor. Almanya ve Kanada'nın yanı sıra Finlandiya da işçi alımı yapacak ve pandemic nedeniyle sağlık çalışanı alımı ön plana çıkıyor. 2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatını 30 bin işçiye sağlayacak olan Finlandiya işçi alımı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.