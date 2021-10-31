2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatı! Finlandiya 30 bin işçi alımı yapacak! İşte o meslekler ve başvuru şartları…
Yurtdışında kariyer hedefleyenler için ülkelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatı sağlayan Finlandiya 30 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Son günlerde yurtdışına işçi alımı ilanları artmaya başladı ve Finlandiya'da çalışmak isteyenler hangi mesleklere alım yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Finlandiya 2.300 Euro maaş yani 26 bin TL ile çalışacak olan ilanın şartları arasında temel düzeyde dil bilmesi yer alıyor. Diğer tüm şartların neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
31.10.2021 16:34
- Son Güncelleme: 31.10.2021 16:34
Yurt dışına işçi alımları artmaya başladı ve farklı farklı ülkeler duyurular yapıyor. Yurtdışında yüksek masala çalışmak isteyenler bu konuyla yakından ilgileniyor ve güncel alımlar hakkında araştırmalar yapıyor. Almanya ve Kanada'nın yanı sıra Finlandiya da işçi alımı yapacak ve pandemic nedeniyle sağlık çalışanı alımı ön plana çıkıyor. 2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatını 30 bin işçiye sağlayacak olan Finlandiya işçi alımı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.
Finlandiya'nın ülke genelinde personel ihtiyacı duyduğu sektörlerin başında elektronik geliyor. Elektronik ve yazılım alanında çok sayıda personel ihtiyacı olan ülke ayrıca bu alanda işçi konumunda çalışabilecek işçiler de arıyor.