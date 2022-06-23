23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!
Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre brent petrol fiyatı düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,33 dolardan işlem görüyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 23 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...
23.06.2022 11:33 - Son Güncelleme: 23.06.2022 11:33
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 22 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...