2.299 TL hesaplara yatırılacak! T.C kimlik numaranızın son hanesiyle kontrol etmeyi unutmayın! 2022 zamlı evde bakım maaşı…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Ocak ayı evde bakım maaşına ilişkin önemli açıklamalar geldi. 2022 TÜİK zammı ile evde bakım maaşının 2.299 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Her ay hesaplara yatırılması heyecanla beklenen evde bakım aylığı Ocak 2022'de zamlı şekilde mi ödenecek, nereden ve nasıl kontrol sağlanıyor? T.C Kimlik numaranızın son hanesiyle olabileceği gibi SMS ile de hesaplarınızı kontrol etmeniz mümkün. 2022 zamlı evde bakım maaşı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.