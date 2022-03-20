22.976,14 TL maaşla çalışacak personeller alınıyor, başladı! Kadın ve erkek adaylar başvurabilir! BDDK personel alımı başvuru ekranı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2022 yılında boş kadrolarına personel alımı yapıyor. Başvurular başladı, şartları haberimizde! 34.464 TL'ye varan maaşla vatandaşları cezbeden kurum şartlarına uyanları hemen işe alacak. Hemen şunu belirtelim şartlar arasında adaylarda KPSS 70 Puan aranıyor. 22.976,14 TL'den az maaş vermeyen BDDK başvuru ekranını 3 Nisan 2022 tarihine kadar açık tutacaklarını duyurdu. Peki BDDK personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte BDDK iş ilanına dair detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK bünyesine sözleşmeli personel alımı yapılıyor, başvurular online ortamda alınıyor. 14 Mart 2022 tarihinde başlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu alımları Nisan ayının üçüncü günü sona erecek. 22.976,14 TL- 34.464 TL maaş fırsatını kaçırmak istemeyenler başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Peki 2022 BDDK personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır? BDDK personel alımı başvuru şartları neler? Yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz!
💥BDDK PERSONEL ALIMI 2022 İŞ İLANI
BDDK sözleşmeli bilişim personeli arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası detaylar merak edildi. Kurum; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göres personel alımı yapıyor.
BDDK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları 14 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 3 Nisan 2022 tarihi saat 23:59:59'a kadar sürecek.
👉Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,