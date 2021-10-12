22.000 TL ödeme müjdesi! 240 günlük maaşı anında çekilebilir! SGK’lı olarak çalışan her işçiye...

Pek çok iş kolunda milyonlarca vatandaş alın teri döküyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan mühim maddeler yer alıyor. Bu güvenceler ise devre devre işçiler doğrultusundan merak ediyor. İşten çıkarılan şahıslar aynı işyerinde yine çalışabilecekken aynı vakitte 240 günlük maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin mühim haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren doğrultusundan işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor ya da diğer bir tercih olarak tazminat alabilmektedir.