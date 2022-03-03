22 yıllık kördüğüm çözülecek! EYT’lilere bağlanacak aylıktan %5 - %15 kesinti modeli seçiliyor! Emeklilikte yaş şartı tarihe gömülecek!

EYT sorunu için adım adım sona yaklaşılıyor. Maksimum öne çıkan formülde yaş şartı ortadan tamamen kaldırılıyor. Sadece bağlanacak aylıklardan yüzde 5 ile 15 içinde kesinti yapılması öngörülüyor. EYT'liler için yeni bir taban aylık belirlenmesi de söz konusu olan formüller arasında. Hükümetin EYT sorununu yaz nihayetinde çözüme kavuşturması planlanıyor. İşte EYT için yeni formüller!