22 Eylül ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları! Merkez Bankası kararıyla faizler birdenbire yenilendi! Garanti, QNB, Akbank, Vakıf, Ziraat, İNG...

En farklı avantajlar sunuldu belirli periyotlarda değişiyor! 22 Eylül 2022 Garanti, Ziraat, Vakıfbank, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor.