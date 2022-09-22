22 Eylül ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları! Merkez Bankası kararıyla faizler birdenbire yenilendi! Garanti, QNB, Akbank, Vakıf, Ziraat, İNG...
Bankaların Eylül sonuna doğru kredi faiz oranları tek tek değişti. Birçok ihtiyacını karşılamak için ev, araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Bu doğrultu da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet siteleri aracılığı ile müşterişerine duyuruyor. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararının gündemde yer alması sebebiyle faiz oranları da merak edildi. Peki, 22 Eylül konut, taşıt ve ihtityaç kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Banka banka kredi faiz oranları!
22.09.2022 10:21 - Son Güncelleme: 22.09.2022 10:21
En farklı avantajlar sunuldu belirli periyotlarda değişiyor! 22 Eylül 2022 Garanti, Ziraat, Vakıfbank, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor.