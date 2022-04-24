2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44’ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri çekilmektedir. Yüksek emekli maaşı almanın temeli de çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Her dönemde kazançlar günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor.