RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44'ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44'ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Çalışma hayatını sürdüren milyonlarca işçinin en büyük hayallerinden biri de emekli olmaktır. Yaş ve prim şartlarını tamamlayanlar anında SGK'ya gidip belgelerini teslim ederek emekli olabiliyor. Yüksek emekli maaşı almanın temeli de çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Her dönemde kazançlar günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Öte yandan bazı durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkekler tam 2 yıl erken olabilir. Bu sayede emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Peki, yüksek emekli maaşı almak için neler yapılmalıdır? Erken emeklilik için gerekli şartlar nedir? İşte tüm merak edilenler!

24.04.2022 12:50 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:50
2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44’ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri çekilmektedir. Yüksek emekli maaşı almanın temeli de çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Her dönemde kazançlar günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor.

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2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44’ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor. En şanslılar 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar oluyor.

2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44’ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı dönem dikkate alınıyor. Her dönemde kazançlar günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Buna göre;

2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44’ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

BİRİNCİ DÖNEM: 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları yüksek uygulanıyor.

2190 gün daha önce maaş alın! 3 ayrı hesap yapıldı: 44’ten 54 yaşa tüm liste! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

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