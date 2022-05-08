2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...
Ülkemizde çalışan milyonlarca kadın ne zaman emekli olacağını merak edip hesaplama yapıyor. Bilindiği üzere, emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı gerekli. Yani bir yerde çalışmak ya da primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir. Öte yandan kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. Peki doğum borçlanmasından hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Anneler nasıl emekli olur? Hiç çalışmayan ev kadınları emekli olabilir mi? İşte tüm soruların cevapları!
08.05.2022 10:48 - Son Güncelleme: 08.05.2022 10:48
Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. İşte erken emeklilik yolları haberimizde...