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Haberler Ekonomi 2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Ülkemizde çalışan milyonlarca kadın ne zaman emekli olacağını merak edip hesaplama yapıyor. Bilindiği üzere, emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı gerekli. Yani bir yerde çalışmak ya da primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir. Öte yandan kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. Peki doğum borçlanmasından hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Anneler nasıl emekli olur? Hiç çalışmayan ev kadınları emekli olabilir mi? İşte tüm soruların cevapları!

08.05.2022 10:48 - Son Güncelleme: 08.05.2022 10:48
2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. İşte erken emeklilik yolları haberimizde...

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2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Bazı kadın çalışanlar doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Bu nedenle prim gün sayıları az kalıyor, emeklilikleri gecikiyor. Yasalarımız bu duruma çözüm için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

■ Kimler borçlanma yapabilir?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek

2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.

2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

■ Staj sonrası süre borçlanılabilir mi?
Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanarak erken emeklilik imkanı elde ediyor.

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