2160 gün primle annelere erken emeklilik! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. İşte erken emeklilik yolları haberimizde...