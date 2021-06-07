2160 gün kazanın! Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor...
Netleşen detaylar geldi! 6 yıl kazanabilirsiniz! Emeklilik tüm çalışanların hayalidir. Bu hayal içinde senelerce çalışmak ve bazı koşulları yerine getirmek lüzumludur. Emeklilik hayaline kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. Kiminin yaşı dolmuyor kiminin primi noksan. Bazısı da sigortalılık senesini bitirmemiş. Sistem çalışanlara bazı fırsatlar sunuyor. Emeklilik çalışanların hayali. Ama buna kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. 10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan fertler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler.
Güncellenen liste ile bazı meslek gruplarına erken emekli olmak hakkı tanındı. Peki, SGK yıpranma payı olan meslekler hangileri, kimler erken emekli olabilir, erken emeklilikten yararlanacak, erken emekli olan meslekler hangileri, yıpranma payı hesaplama 2020 için nasıl yapılacak, fiili hizmet süresi zammı hangi mesleklerde var? Erken emeklilik şartlarından bir tanesi yıpranma 5 yıla kadar erken emekli olabiliyorsunuz ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar için ilave prim hakkı veriliyor. Anneler için ise doğum borçlanması ile birlikte erken emeklilik mümkün doğumdan önce sigortası yapılan anneler primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar.
YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI
Bakıma muhtaç çocuğu olanlar da erken emekli olabilir. 2008'den Sonra 1000 Gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 1250 günlük haklarla birlikte erken emeklilik ortaya çıkıyor çalışan kişiler yüzde 60 oranında iş gücünü kaybederse malulen emekli olabiliyorlar.
Engelli Hakkı İle 16 Yılda Emeklilik Fırsatı
Bir diğer seçenekte 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelli kişiler yüzde 50 ile 59 arasında çalışma gücü kaybı yaşayanlar için 16 yıllık sigortalılık süresi 3700 gün ile emekli olma fırsatı sunuluyor. Yüzde 40 ile 49 arasında olanlar ise 4100 prim gün sayısı ve 18 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olacaklar.