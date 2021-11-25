2.100 TL'ye kadar promosyon alabilirsiniz! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2021? Arkadaşlarını getiren de yaşadı…
Emeklili milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği konular arasında promosyon yer alıyor ve hangi bankanın ne kadar pormosyon verdiğini merak ediyor. Tek tek banka şubelerini dolaşmamanız için Garanti, Halkbank, İNG, İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi daha pek çok bankanın 2021 Kasım ayı güncel emekli promosyon rakamlarını sizler için haberimizde derledik. Emekli promosyonu için bankanın istediği bazı şartların da kabul edilmesi gerekiyor. Emekli arkadaşını getirenler için de kampanyalar söz konusu oluyor. İşte ayrıntılar!
Vatandaşlar gündemde sıklıkla emekli promosyon miktarını öğrenme araştırmalarını yapıyor. Bankalar bu konuda birbiriyle yarış halinde kalarak kampanyalar düzenliyor ve en cazip fırsatı sunarak emeklilerin kendi bankalarından maaşlarını çekmelerini istiyor. Aynı bankada belirlenen süre boyunca kalmayı kabul edenler kendilerine en uygun fırsatı seçerek başvuruda bulunuyor. 2.100 TL'ye kadar çıkan promosyon fırsatı yer alıyor ve arkadaşını getirenler de ekstra kampanyalardan yararlanabiliyor. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2021? İşte bankaların promosyonları ile ilgili tüm bilgiler!
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Emekli Maaşımı İş Bankası'ndan Nasıl Alırım?
Yeni emekli olacaklar;
SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor.
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor.
Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*
(*) Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.
Emekli Maaşı Promosyon Ödeme Tutarları Nelerdir?
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,
3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde
İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından
promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL
ödeme yapılır.**
(*) Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
(**) Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.
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Yeni Emekli Olacağım
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi'yi tercih edebilirsiniz.