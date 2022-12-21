21 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...
Asgari ücret zammı için geri sayım sona eriyor. 20 Aralık'ta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ resmen asgari ücret için rakamını açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret zammı açıklamasında 9 bin TL teklif ederek 'Bu rakam olursa imzalarız, yoksa masada olmayız' ifadelerini kullandı.Peki, asgari ücret kaç TL oldu 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2023 Asgari Ücret kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
Asgari ücret son dakika haberleri sıklıkla takip edilmeye başlandı. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 3. kez toplandı. Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Peki, Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika geldi mi? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:
"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."