2+1 3+1 Osmaniye 1.552 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Düziçi, Sumbas, Bahçe, Kadirli, Toprakkale...

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi dahilinde Osmaniye Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçeleri için kura çekimi saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılacak