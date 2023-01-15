2+1 3+1 Bilecik 1037 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar...
TOKİ Bilecik kura çekilişi bugün yapılacak. Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar ilçeleri ile toplamda 1037 konut inşa edilecek. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Bilecik'te 1037 konut hak sahibini bulacak. Peki, Bilecik kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Bilecik kura çekimi yapılacak. Bilecik'te yapılacak konutlar; Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar ilçelerinde inşa edilecek. Vatandaşlar da kuraları takip etmek için TOKİ Bilecik kura sonuçları canlı izle" araştırmasını yapıyor. E devlet üzerinden TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi öğrenilebilir. İşte 2+1 3+1 Bilecik 1037 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
BİLECİK TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Bilecik kura çekimi 15 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
BİLECİK KURA CANLI İZLE!
TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından nihai isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca çekilişe katılan vatandaşlar e-Devlet üzerinden de sorgulama yapabiliyor.
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