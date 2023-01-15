2+1 3+1 Bilecik 1037 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar...

TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Bilecik kura çekimi yapılacak. Bilecik'te yapılacak konutlar; Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar ilçelerinde inşa edilecek. Vatandaşlar da kuraları takip etmek için TOKİ Bilecik kura sonuçları canlı izle" araştırmasını yapıyor. E devlet üzerinden TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi öğrenilebilir. İşte 2+1 3+1 Bilecik 1037 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!