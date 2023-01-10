2+1 3+1 Ankara Gölbaşı Gerder 1.545 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Ankara ilçe ilçe kura sonuç ekranı!

TOKİ Ankara kura çekilişleri devam ediyor. 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut inşa edilecek. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Gölbaşı Gerder'de 1.545 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Gölbaşı kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!