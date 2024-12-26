2025 KAMU PERSONEL ALIMI LİSTESİ | KPSS’li KPSS’siz 325 memur alınacak! ÖSYM, TÜBA, MEB, Aile Bakanlığı...

2025 yılı için kamu personel alımlarıyla ilgili merakla beklenen ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları farklı kadro ve pozisyonlar için başvuruları kabul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi önemli kurumlar personel alımını gerçekleştiriyor. Bu ilanlar, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçlarına göre ve KPSS şartsız olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 03-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 25 adet Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı Duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlık, 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak 16 personel istihdam edecek.
Bu personeller, Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli illerinde çalışacak. Başvurular, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemiyle yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar, başvuru sürecine dair açıklamalar ilgili platformda yer alacaktır.
ÖSYM Personel Alımı Duyurusu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 sınav hizmetleri uzmanı ve 2 destek personeli alacak. Başvurular, 24 Aralık 2024 - 7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Sınav hizmetleri uzmanı kadrosu için başvuru sahiplerinin 2024 KPSS Lisans sınavı sonucunda KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Sonuçlar, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı
Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 15 ticaret uzman yardımcısı alacak. Başvurular 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Yazılı sınav 23 Şubat 2025'te, sözlü sınav ise yazılı sınav sonuçlarına göre belirlenecek.
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Uzman Yardımcısı Alımı
HAK, 3 uzman yardımcısı alacak. Başvurular, 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Giriş sınavı Ankara'da sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav tarihlerini ve yerlerini kurumun internet sitesinden takip edebilecek.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Personel Alımı
TÜBA, Ankara ve İstanbul'da çalışacak 11 personel alacak. Başvurular 2-20 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adayların KPSS puanları ve yabancı dil yeterlilikleri değerlendirilecektir.
Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 12 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ilgili fakültelerden mezun olmalı ve KPSS puanlarının yanı sıra yabancı dil şartını da sağlamalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı
Milli Eğitim Bakanlığı, 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav, 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı
İçişleri Bakanlığı, çeşitli pozisyonlar için toplamda 50 personel alımı yapacak. Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Giriş sınavları, 24-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 35 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar, KPSS'den en az 70 puan almış olmalı ve YDS'den en az (C) düzeyinde dil bilgisi gerekmektedir.