2024 yılının sonunda rakamlar o seviyede olacakmış... Dünyaca ünlü banka altında yeni rotayı tayin etti!

1 Son dönemde altın yatırımcıları arasında ons altın, yükselen popülerliğiyle dikkat çekiyor. ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, piyasalara yeni bir heyecan getiren bir tahminde bulundu. Altın asırlardır yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinirken Citigroup'un tahminleri bu duruma yeni bir boyut kazandırıyor.

2 PİYASA TAHMİNLERİ Citigroup merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda altın fiyatlarının yaklaşık %50 oranında artabileceğini öngörüyor.