2023'te emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İkramiye ne zaman yatacak? Emeklilere son dakika Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiye...
Türkiye'de emekli maaşlarına 2023 yılı için yapılan zam sonrasında, birçok vatandaş bayramlarda ödenen ikramiyelerin de zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı ve bu yıl emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış yapılacağı yönünde beklentiler oluştu.
14.03.2023 12:53 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:54
Genellikle Ramazan ayına kısa bir süre kala, emekli ikramiye oranlarının en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Ancak 2023 yılının şimdiki ilk aylarında birçok alanda görülen yüksek zamlar nedeniyle, kişilerin zam beklentileri de arttı. Peki 2023 Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları için verilen ikramiyeler bin lira olarak hesaplara geçiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte, emekliler ve ikramiyeden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerin hesaplarına 1.100 TL olarak ikramiyeler ödendi. Vatandaşların bu yıl beklentisi, yeniden bayram ikramiyeleri için artış yapılması yönünde.