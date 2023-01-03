2023 Ocak memur ve emekli zammının belirlenmesiyle pek çok ödemede yaşanacak artışlar da merak konusu oluyor. Engelli aylığı bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 zamlı engeli aylığı ne kadar oldu? 2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar!