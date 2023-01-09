2023 ZAMLI Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ocak ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ocak ayı doğalgaz yardımı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Yeni yılın ilk haftasını geride bırakırken devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. 65 yaş aylığı yapılan zamla birlikte 1.536 TL'den 1.997 TL'ye çıktı. Evde bakım desteği 3.336 TL'den 4.336 TL'ye, Engelli yakını aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseldi. Peki Doğalgaz yardımına zam var mı? Ocak ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar....