2023 zamlı asgari ücret TABLOSU! ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK? TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2023! Asgari ücret ve brüt-net zammı son dakika kaç TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık 2022 tarihinde bugün üçüncü kez toplandı. Toplantı sonrası Türk-İş'ten kritik açıklama geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi. Peki Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Asgari ücret zam teklifi ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ve brüt-net zammı son dakika ne kadar, kaç TL olacak?