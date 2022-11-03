2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi! Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın

2023 yılının altın fiyatları herkesi şaşırtıyor. Altın fiyatları için önemli tahminler ön plana çıkıyor. Altınının gramının 2023 senesinde gram olarak 2500 TL fiyat bandına geleceği iddialar arasında. Altına yatırım her vakit kazandırır sözünün bu dönemde çok daha doğru olduğu ortaya konuluyor.