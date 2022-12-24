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Haberler Ekonomi 2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! 85.4 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 8 bin 506 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı. İşte 2023 yılında vatandaşlara ödenecek yeni maaşlar...

takvim.com.tr
24.12.2022 23:23 - Son Güncelleme: 24.12.2022 23:23
2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

2023 yılı öncesi asgari ücret başta olmak üzere işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok ödemenin zammı belli oldu. Başkan Erdoğan 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu vatandaşlarla paylaştı. Böylece asgari ücrette yüzde 54 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Emekli ve memur maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi kalemde ne kadar artış olduğu yeni yıl öncesi araştırılıyor.

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2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti net 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54.66 olurken, artış 1 yılda yüzde 100, 2 yılda yüzde 200'ü buldu. Böylece yaşanan bu artış herkese etki etmiş oldu. İşte tüm detaylar...

2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

Merakla beklenen yeni asgari ücret belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının başından itibaren asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak uygulanacağını söyledi.

2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

Net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54.66 artarken, 1 yıllık artış yüzde 100'ü, 2 yıllık artış ise yüzde 200'ü buldu.

2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

2022'ye göre net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74.43, dolar bazında ise yüzde 54.65 olarak gerçekleşti.

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