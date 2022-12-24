2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul...

2023 yılı öncesi asgari ücret başta olmak üzere işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok ödemenin zammı belli oldu. Başkan Erdoğan 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu vatandaşlarla paylaştı. Böylece asgari ücrette yüzde 54 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Emekli ve memur maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi kalemde ne kadar artış olduğu yeni yıl öncesi araştırılıyor.