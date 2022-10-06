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Haberler Ekonomi 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! İslam Memiş uyardı: Gram 1.500 TL ve üzeri... Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! İslam Memiş uyardı: Gram 1.500 TL ve üzeri... Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek rüzgar tersine dönecek dedi. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar kritik tarihleri bekliyor. İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
06.10.2022 23:31 - Son Güncelleme: 06.10.2022 23:32
İslam Memiş uyardı: Gram 2.000 TL ve üzeri... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

İslam Memiş dolar ve altın yorumları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Ekim ayının başından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,"Şu anda 1.031-1.034 lira civarında.Altında 1.060 lira seviyesi kısa vade için direnç seviyesi, 1.060 lira kırılırsa 1.090 liraya çıkar. Ekim ve Kasım ayında yükselişler devam edecek" dedi. Peki, gram altın, çeyrek altın düşer mi, yükselir mi? İşte son durum hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş uyardı: Gram 2.000 TL ve üzeri... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

Gram altın piyasası son günlerde hızla yukarı yönlü bir seyir izlerken yatırımcıları sevindirdi. Fiyatlarda yaşanan artışı değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş yatırıcımlara altın konusunda yeni bir tavsiye verdi.

İslam Memiş uyardı: Gram 2.000 TL ve üzeri... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

Gram altın için tarih veren fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirtti. Diğer yandan dolar konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, "Önümüzdeki günlerde 19 liraları test edecek" ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş uyardı: Gram 2.000 TL ve üzeri... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

Peki gram altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte detaylar...

İslam Memiş uyardı: Gram 2.000 TL ve üzeri... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi! Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra...

Ahaber'de yer alan habere göre, Dünya genelinde altın piyasasında yaşanan dalgalanma sonrası Türkiye'de de altın fiyatları yukarı yönlü bir ivme kazandı.

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