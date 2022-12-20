2023 yılı Asgari ücret ZAMLI yeni askerlik ve doğum borçlanması hesaplama... ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ne kadar, kaç TL olacak?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak.

Mevcut durumda en düşük prim 69 lira, en yüksek prim de 517 lira.