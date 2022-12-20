2023 yılı Asgari ücret ZAMLI yeni askerlik ve doğum borçlanması hesaplama... ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ne kadar, kaç TL olacak?
2023 asgari ücret zammı birçok tutarı da etkileyecek. Bu tutarlar arasında doğum ve askerlik borçlanması da yer alıyor. 2023 yılı için yapılacak asgari ücret zammı sonrası yeni askerlik ve doğum borçlanması da merak edilmeye başlandı. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 89,7 lira olacak. İşte sıkça araştırılan 'Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtı...
Asgari ücrete yapılması beklenen 2023 zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması tutarları da değişecek. Doğum ve askerlik borçlanması bilindiği üzere emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınıyor. Borçlanmalar da asgari ücret zammıyla artacak. Peki ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 yılı Asgari ücret ZAMLI yeni askerlik ve doğum borçlanması hesaplama...
Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret rakamı çok az bir zaman sonra açıklanacak. Asgari Ücret Komisyonu 3. toplantısını 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirecek. Akabinde 2023 yılı için uygulanacak yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 89,7 lira,
yüzde 40 artması durumunda 96,6 lira,
yüzde 50 artması durumunda 103,5 lira olacak.
KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 672 lira,
yüzde 40 artması durumunda 723,8 lira,
yüzde 50 artması durumunda 775,5 liraya yükselecek.