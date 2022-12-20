2023 YENİ ZAMLI 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammıyla en düşük, yüksek 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı!
Asgari ücrete gelecek zamla birlikte 65 yaş aylığı diğer bilinen adıyla yaşlılık maaşı da artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık 2022 tarihinde 3. üçüncü toplantısını yapacak. 2023 asgari ücret zammı ile birlikte birçok kalemde ödemelerin yükseleceği biliniyor. Peki 2023 YENİ ZAMLI 65 yaş aylığı 8Yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammıyla en düşük, yüksek 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı hakkında bilgiler...
2023 yeni zamlı 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı), Ocak ayına az bir süre kala gündeme geldi. Asgari ücrete gelecek zamla beraber 65 yaş aylığı ve yaşlılık maaşında da artış yaşanacak. Peki 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammıyla en düşük, yüksek 65 yaş aylığı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte son dakika gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET 2023 SON TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Saat 14:00'de başlayacak toplantı basına kapalı olacak. Saat 16:30 civarında da açıklama gelmesi bekleniyor.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
65 yaş aylığı asgari ücret 2023 zammı ile netleşecek.
Şu an 65 aylığı bin 684 TL.
65 yaş aylığı asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 2 bin 189 TL olacak.
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa 65 yaş aylığı 2 bin 357 TL'ye çıkacak.
65 yaş aylığı, asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 2 bin 526 TL'ye çıkabilir.
YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.