2023 torba yasada Bağkur tescil affı var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası ve Bağ-Kur affı torba yasaya girecek mi?

HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.