2023 senesi kış yardımları start aldı! İlleere göre gıda yardımı veren kurumlar ve başvuru adresleri! Online başvuru yapana para veriliyor!
Kış ayıyla eş güdümlü dar gelirli ailelerin temel besinlere daha rahat ulaşabilmesi ve rahat bir kış geçirebilmeleri bağlamında yeni yardımlar duyurulmaya başladı. E-devlete erişimi olan kimseler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası üstünden oluşturulan yardımlara çevrimiçi olarak müracaat edebilirler.
18.01.2023 16:57 - Son Güncelleme: 18.01.2023 16:58