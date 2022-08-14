2023 Ocak’ta %70,60 ZAM! En düşük 11.007 maaş geliyor! Merkez Bankası anketiyle 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞ-KUR, Emekli, Memur zammı hesaplı TABLO!

Ocak 2023'te en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak emekli zammı belli oldu mu? Kim ne kadar maaşl alacak? Memur, emekli zammında rakamlar yükseliyor. Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli hesaplara girişti. Ocak zammı için yeni tablo oluştu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklamasıyla kritik maaş tablosu ortaya çıktı. İşte maaş zammının sonrası kim ne kadar maaş alacak sorusuna görsel yanıt...