2023 Ocak'ta %70,60 ZAM! En düşük 11.007 maaş geliyor! Merkez Bankası anketiyle 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞ-KUR, Emekli, Memur zammı hesaplı TABLO!
Ocak zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Temmuz ayında zam alan milyonlarca emekli ve memurlar bu kez Ocak ayını bekliyor. 2023 zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. TÜİK ve Merkez Bankası son verileri açıkladı. Böylelikle de yaklaşan zama ilişkin de yeni bilgiler geldi. TÜİK Temmuz enflasyonunu açıklarken Merkez Bankası da ilk kez yıl sonu beklenti anketini duyurdu. Peki SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte merakla beklenen meslek meslek emekli ve memur maaş TABLOSU...
14.08.2022 16:39 - Son Güncelleme: 14.08.2022 16:39
Ocak 2023'te en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak emekli zammı belli oldu mu? Kim ne kadar maaşl alacak? Memur, emekli zammında rakamlar yükseliyor. Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli hesaplara girişti. Ocak zammı için yeni tablo oluştu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklamasıyla kritik maaş tablosu ortaya çıktı. İşte maaş zammının sonrası kim ne kadar maaş alacak sorusuna görsel yanıt...
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması sonrası Temmuz'da emekli ve memurlar Milyonlarca ikinci zamlarını aldı.