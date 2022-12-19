2023 Ocak asgari ücret YARIN mı açıklanacak? Bakan Bilgin SALI GÜNÜNÜ işaret etmişti! 20 Aralık 2022 asgari ücret 3. toplantısı son mu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" dedi. Bu durumun ardından milyonlarca çalışan yarın için nefesini tuttu. Yarın yapılacak 3. asgari ücret toplantısı sonrası 2023 asgari ücretin belli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret yarın açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.
GÖZLER YARINKİ TOPLANTIDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.
ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ 7.630 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.