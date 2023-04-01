2023 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! 0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...
Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan, mayıs tarihleri için birçok şirket temettü müjdesini verdi. İşte 2023 temettü ödeyecek şirketler...
Temettü ödeme takvimi yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nisan ayı itibariyle şirketlerden peş peşe temettü duyurusu geliyor. ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN başta olmak üzere birçok şirketin temettü ödeme tarihlerini sizler için derledik. İşte 2023 Nisan ayı temettü ödeme takvimi...
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından KAP'a yapılan açıklamada temettü haberi geldi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı kârından C Grubu hisseleri için 3 Nisan tarihinde pay başına brüt 0,9230436 TL, net 0,8307392 TL nakit temettü ödenmesi kararının genel kurulda onaylandığı bildirildi.
ASELSAN
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. temettü vereceğini KAP'a bildirdi. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada hem temettü vereceğini hem de yatırımcısına bedelsiz pay vereceğini açıkladı.