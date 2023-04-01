2023 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! 0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

Temettü ödeme takvimi yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nisan ayı itibariyle şirketlerden peş peşe temettü duyurusu geliyor. ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN başta olmak üzere birçok şirketin temettü ödeme tarihlerini sizler için derledik. İşte 2023 Nisan ayı temettü ödeme takvimi...