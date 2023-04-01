RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2023 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! 0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

2023 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! 0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan, mayıs tarihleri için birçok şirket temettü müjdesini verdi. İşte 2023 temettü ödeyecek şirketler...

takvim.com.tr
01.04.2023 15:24 - Son Güncelleme: 02.04.2023 14:34
0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! 2023 Nisan TEMTTÜ TAKVİMİ! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

Temettü ödeme takvimi yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nisan ayı itibariyle şirketlerden peş peşe temettü duyurusu geliyor. ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN başta olmak üzere birçok şirketin temettü ödeme tarihlerini sizler için derledik. İşte 2023 Nisan ayı temettü ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! 2023 Nisan TEMTTÜ TAKVİMİ! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

ERGL TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAK!

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ''EREGL'' 2023 yılında yatırımcılarına kötü haberi verdi. EREGL temettü ödemesi yapmayacağını açıkladı.

0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! 2023 Nisan TEMTTÜ TAKVİMİ! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

AKSEN

AKSEN'den 1 milyar TL'lik temettü ödeme kararı geldi. AKSEN hissedarlarına net yüzde 73,38921 kar payı verecek. Şirket temettü ödemelerini Mayıs'ın ilk haftası yapılacağı da duyuruldu.

0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! 2023 Nisan TEMTTÜ TAKVİMİ! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından KAP'a yapılan açıklamada temettü haberi geldi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı kârından C Grubu hisseleri için 3 Nisan tarihinde pay başına brüt 0,9230436 TL, net 0,8307392 TL nakit temettü ödenmesi kararının genel kurulda onaylandığı bildirildi.

0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! 2023 Nisan TEMTTÜ TAKVİMİ! Tarih açıklandı! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

ASELSAN

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. temettü vereceğini KAP'a bildirdi. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada hem temettü vereceğini hem de yatırımcısına bedelsiz pay vereceğini açıkladı.

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